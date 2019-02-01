Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:58, 01 Февраля 2019

МЧС назвало лучшее предприятие 2018 года в Карелии

Загрузка...

За высокие результаты по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Прионежская сетевая компания получила от спасателей благодарность и Кубок победителя.

В совместном приказе ГУ МЧС по Республике Карелия и Государственного комитета РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения говориться: "За высокие результаты по итогам деятельности в 2018 году… среди предприятий и учреждений Республики Карелия… 1 место – акционерное общество "Прионежская сетевая компания".

В отделе промышленной безопасности АО "ПСК" отметили, что высокое признание деятельности предприятия – это результат тесного взаимодействия и постоянной работы со службами МЧС по предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций.

"У нас разработан и утвержден план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера", - рассказал начальник отдела Игорь Костин. – "В прошлом году совместно с подразделениями МЧС мы провели пять командно-штабных противопожарных тренировок на объектах АО "ПСК", регулярно на базах электросетевых участков проводятся учения по предотвращению ЧС".

Также в Прионежской сетевой компании создана добровольная пожарная дружина, которая объединяет 70 сотрудников.

Для обеспечения населения электроэнергией во время ликвидации нештатных ситуаций в электрических сетях АО "ПСК" имеет передвижные дизельэлектростанции и бензиновые генераторы.     

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.01.2019, 12:43
В Петрозаводске следователи выясняют обстоятельства гибели профессора ПетрГУ Натальи Субботиной
30.01.2019, 11:13
В Петрозаводске эвакуируют школы, больницы и административные здания из-за сообщений о бомбе
31.01.2019, 15:27
Дело о смерти в больнице Петрозаводска дошло до суда
29.01.2019, 09:11
ВИДЕО: Появились кадры смертельного ДТП на трассе "Кола" в Карелии
29.01.2019, 14:59
СРОЧНО: В Петрозаводске загорелось бывшее общежитие Речного училища
28.01.2019, 15:44
Смертельное ДТП случилось на трассе "Кола" в Карелии

Аналитика

31.01.2019 15:22
Обществоведение
 "Безопасный Петрозаводск" дополнят наказами избирателей 4
В январе состоялись заседания постоянных комиссий Петросовета, где обсуждался план комплексных мероприятий программы "Безопасный Петрозаводск", инициатором которой выступил спикер городского Совета Геннадий Боднарчук.
Зачем нужна и что дает экспертиза недвижимости
30.01.2019 16:17
Национальному парку "Ладожские шхеры" угрожает газопровод
30.01.2019 12:15
Мэры-невидимки 16
30.01.2019 11:55
Закрыть и снести 1
29.01.2019 15:07
Вся аналитика

Чтиво

31.01.2019 17:12
Без политики
Большой проект Ковригина
Учредитель и инвестор Офтальмологического центра Карелии Олег Ковригин рассказал о планах на 2019 год.
Патриотический мейнстрим добрался до "Калевалы"
31.01.2019 16:24
"Ну что, коллега, полечим правильно?"
31.01.2019 11:54
Алексей Бабенко: "Карелия создана для съемок"
29.01.2019 15:43
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
Новое
Сегодня 11:13
все фото и видео

Опрос

Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»