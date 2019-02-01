МЧС назвало лучшее предприятие 2018 года в Карелии

За высокие результаты по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Прионежская сетевая компания получила от спасателей благодарность и Кубок победителя.

В совместном приказе ГУ МЧС по Республике Карелия и Государственного комитета РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения говориться: "За высокие результаты по итогам деятельности в 2018 году… среди предприятий и учреждений Республики Карелия… 1 место – акционерное общество "Прионежская сетевая компания".

В отделе промышленной безопасности АО "ПСК" отметили, что высокое признание деятельности предприятия – это результат тесного взаимодействия и постоянной работы со службами МЧС по предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций.

"У нас разработан и утвержден план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера", - рассказал начальник отдела Игорь Костин. – "В прошлом году совместно с подразделениями МЧС мы провели пять командно-штабных противопожарных тренировок на объектах АО "ПСК", регулярно на базах электросетевых участков проводятся учения по предотвращению ЧС".

Также в Прионежской сетевой компании создана добровольная пожарная дружина, которая объединяет 70 сотрудников.

Для обеспечения населения электроэнергией во время ликвидации нештатных ситуаций в электрических сетях АО "ПСК" имеет передвижные дизельэлектростанции и бензиновые генераторы.

В эксплуатации АО "ПСК" находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.