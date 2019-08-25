МЧС не обнаружило превышения радиационного фона на севере Карелии

Сотрудники ГУМЧС провели замеры радиационного фона в Кемском районе после сообщений в СМИ о "мертвой зоне" в Белом море.

"Представителями МЧС, депутатского корпуса и администрации района были проведены замеры радиационного фона участков местности в Кеми, Рабочеостровске и западном побережье Якострова. Превышения допустимых норм радиационного фона на обследованных участках не выявлено", - говорится в сообщении администрации Кемского района.

Ранее местные жители обнаружили увядание растительности и отсутствие птиц на островах Белого моря. Эти природные явления люди связывают с последствиями взрыва в Архангельской области. Власти отрицают факт радиационной угрозы.

Как утверждает одна из местных жительниц, на острове Як в Белом море обнаружилась "мертвая зона", на которой внезапно начали желтеть и увядать растения, исчезли ягоды; территорию покинули птицы. Об этом Ирина Кудряшова написала в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Общественный контроль. Г. Кемь", зафиксировавшая ситуацию на острове на камеру.

Восьмого августа на военном полигоне в окрестностях села Ненокса Архангельской области произошел взрыв, в результате которого погибли семь человек – пять сотрудников госкорпорации "Росатом" и два министерства обороны РФ. В тот же день автоматизированная система контроля радиационной и метеорологической обстановки зафиксировала повышение радиационного фона в городе Северодвинске, расположенном в 40 километрах от полигона. Российские власти и государственные телеканалы постарались не привлекать к трагедии на Белом море излишнего внимания, но это лишь способствовало появлению самых разных версий случившегося.