МЧС объявило экстренное предупреждение для северных районов Карелии

МЧС Карелии объявило штормовое предупреждение для северных районов республики - ожидается очень сильный снегопад.
«Ночью 7 мая 2021 г. местами по северным районам Республики Карелия ожидается очень сильный снег, переходящий в мокрый снег, налипание мокрого снега (20 мм и более за 12 часов и менее)», — говорится в сообщении.
Кроме общих рекомендаций по безопасности МЧС обратилось к
владельцам частных домов с просьбой принять меры по подготовке ливневых канализаций и водоотводных канав.
Стихия надвигается на Костомукшский городской округ, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы.
Комментарии