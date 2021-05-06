МЧС объявило экстренное предупреждение для северных районов Карелии

МЧС Карелии объявило штормовое предупреждение для северных районов республики - ожидается очень сильный снегопад.

«Ночью 7 мая 2021 г. местами по северным районам Республики Карелия ожидается очень сильный снег, переходящий в мокрый снег, налипание мокрого снега (20 мм и более за 12 часов и менее)», — говорится в сообщении.

Кроме общих рекомендаций по безопасности МЧС обратилось к

владельцам частных домов с просьбой принять меры по подготовке ливневых канализаций и водоотводных канав.

Стихия надвигается на Костомукшский городской округ, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы.