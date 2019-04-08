МЧС объявило штормовое предупреждение на севере Карелии

На территории северных районов республики во вторник, 9 апреля, ожидается усиление ветра до 15-18 метров в секунду, сообщает региональное управление МЧС.

По информации Карельского ЦГМС, 9 апреля на территории Костомукшского городского округа, Калевальского, Лоухского, Кемского и Беломорского районов прогнозируется усиление северо-восточного, северного ветра порывами до 15-18 метров в секунду.

"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач. Есть вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укрепленных конструкций, нарушения в работе автомобильного транспорта, возникновения ДТП, происшествий на водных объектах", - сообщили в МЧС Карелии.

Жителям северных районов Карелии порекомендовали не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.