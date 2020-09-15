Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Киты-убийцы начали нападать на корабли у берегов Европы
15.09.2020 21:30
Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор юному жителю Карелии, виновному в смерти друзей на Ладоге 3
Сегодня 10:13
Стало известно о побочных эффектах после прививок от коронавируса
15.09.2020 22:00
Кресло директора одной из школ Петрозаводска опустело 1
Сегодня 07:15
Петрозаводская ТЭЦ переходит на зимний режим работы 1
Сегодня 10:27
Как Петрозаводск вернул себе свое лицо 1
Сегодня 16:06

МЧС объявило штормовое предупреждение в Карелии из-за ливней и ветра

Новости. Общество
16:50, 16 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

МЧС предупреждает жителей Карелии об ухудшении погодных условий.

Как сообщили в МЧС Карелии, 17 сентября в Карелии ожидается сильный дождь: ночью в большинстве районов республики, днем местами, преимущественно по южным и центральным районам.

В четверг ночью местами, днем в большинстве районов республики ожидается усиление северо-восточного, восточного ветра порывами до 15-20 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский муниципальные районы.

Существует вероятность (0,3) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев, аварий на трансформаторных подстанциях; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2020, 19:40
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
13.09.2020, 21:40
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
09.09.2020, 11:32
Как я болела коронавирусом
13.09.2020, 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАРАЖЕНИЕ КОРОНАВИРУСОМ ШКОЛЬНИКОВ, ВОЯЖ БЛОГЕРА ВАРЛАМОВА И РОСТ ТАРИФА НА ТЕПЛО
09.09.2020, 12:33
Опубликованы кадры с места жесткого ДТП в Петрозаводске: водителя вырезали из разбитой машины (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 16:06
Обществоведение
Как Петрозаводск вернул себе свое лицо 1
После ремонта фасадов домов и замены вывесок на зданиях центр столицы Карелии уже не похож на стихийный рынок.
Председатель остался за решеткой 13
15.09.2020 13:04
Кирха – в подарок 3
11.09.2020 08:04
"Мы стали никому не нужны" 27
11.09.2020 07:30
Смартфон можно превратить в POS-терминал 2
10.09.2020 09:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:30
Без политики
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
Те, кто считает, что в таких магазинах одежда только для бедных, глубоко ошибаются.
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
10.09.2020 15:38
Пазлы из разных наборов 13
10.09.2020 15:14
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»