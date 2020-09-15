МЧС объявило штормовое предупреждение в Карелии из-за ливней и ветра

МЧС предупреждает жителей Карелии об ухудшении погодных условий.

Как сообщили в МЧС Карелии, 17 сентября в Карелии ожидается сильный дождь: ночью в большинстве районов республики, днем местами, преимущественно по южным и центральным районам.

В четверг ночью местами, днем в большинстве районов республики ожидается усиление северо-восточного, восточного ветра порывами до 15-20 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский муниципальные районы.

Существует вероятность (0,3) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев, аварий на трансформаторных подстанциях; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.