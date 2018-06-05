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Новости. Общество
22:00, 05 Июня 2018

МЧС отменит приказ о запрете проверок среднего бизнеса

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Приказ МЧС о запрете проверок среднего бизнеса будет отменен.

Об этом сообщил первый замглавы ведомства Александр Чуприян. Изначально, согласно федеральному закону, от плановых проверок в 2016-2018 годах освобождались лишь объекты малого бизнеса. На средний бизнес "надзорные каникулы" не распространялись, передает РИА Новости.

Однако в сентябре 2016 года Владимир Пучков, который тогда возглавлял МЧС, подписал указ о запрете проверки объектов инфраструктуры как малого, так и среднего предпринимательства. К ним не относились только учреждения здравоохранения, образования и социальной сферы.

Чуприян также сообщил, что МЧС увеличит штат инспекторов государственного пожарного надзора. Сейчас их около десяти тысяч. Это число можно увеличить до 21 тысячи.

Кроме того, особое внимание уделят материально-техническому обеспечению и развитию пожарных лабораторий.

"Наши пожарные лаборатории в том числе исследуют горючие и токсичные материалы. Исследовательская лаборатория должна отвечать на вопросы следствия и дознания о причинах пожара, что является важным для принятия процессуальных решений", — рассказал Чуприян.

Кроме того, планируется изменить и учет пожаров, чтобы получать достоверные данные.

"Мы сейчас этот вопрос будем изучать и искать оптимальную форму ведения статистики пожаров и их последствий", — уточнил Чуприян.

Накануне глава МЧС Евгениий Зиничев поручил пересмотреть подходы к работе надзорных органов.

Тема пожарной безопасности получила широкий общественный резонанс после трагедии в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, унесшей жизни 60 человек.

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