МЧС предупредило об опасности отрыва льдин на водоемах из-за сильного ветра в Карелии

Сильный ветер, который ожидается сегодня по всей Карелии, может стать причиной серьезных ЧП.

Об этом сообщили в МЧС республики.

По прогнозу Гидрометцентра в течение дня возможно усиление ветра порывами до 15-18 м/с.



МЧС обратилось к населению с призывом не приближаться к проводам, провисшим низко над землей, ограничить поездки на личном автотранспорте, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра и снега.

Также рекомендуется воздержаться от выхода на водоемы и ледовое поле в связи с возможными отрывами льдин.