МЧС предупреждает: на Карелию надвигаются сильный дождь и ветер

Непогода придет в Карелию 3 августа, сообщили в МЧС республики.

По информации карельского Гидрометцентра, в течение суток 3 августа ночью по юго-западным, западным, днем по западным, северо-западным районам Карелии ожидается очень сильный дождь.

Под действие опасного явления могут попасть семь муниципалитетов: Костомукша, Калевальский, Лахденпохский, Лоухский, Муезерский, Сортавальский, Суоярвский районы.

Также, по информации карельского Гидрометцентра, 3 августа, начиная с западных районов, на территории Карелии ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Под действие неблагоприятного явления попадает вся республика.

Чтобы не стать жертвой непогоды, необходимо:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.