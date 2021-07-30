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МЧС предупреждает: на Карелию надвигаются сильный дождь и ветер

Новости. Погода
15:08, 02 Августа 2021
фото: © pixabay

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Непогода придет в Карелию 3 августа, сообщили в МЧС республики.

По информации карельского Гидрометцентра, в течение суток 3 августа ночью по юго-западным, западным, днем по западным, северо-западным районам Карелии ожидается очень сильный дождь.

Под действие опасного явления могут попасть семь муниципалитетов: Костомукша, Калевальский, Лахденпохский, Лоухский, Муезерский, Сортавальский, Суоярвский районы.

Также, по информации карельского Гидрометцентра, 3 августа, начиная с западных районов, на территории Карелии ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Под действие неблагоприятного явления попадает вся республика.

Чтобы не стать жертвой непогоды, необходимо:
• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;
• ограничить поездки на личном автотранспорте;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;
• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав;
• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-08-02 15:36:18
Ну фсе.... Губер напьется с лесным министром. :)
кир
2021-08-02 16:15:27
Off, чего хамишь? Отключить его надо.
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