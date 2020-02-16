МЧС предупреждает о штормовом ветре во вторник в Карелии

Юго-западный ветер порывами до 17-22 м/с ожидается 18 февраля по южным и центральным районам Карелии, сообщает МЧС республики.

По информации Карельского ЦГМС, в течение ближайших суток местами по южным и центральным районам Карелии ожидается юго-западный ветер порывами до 17-22 м/с.

Под действие штормого ветра могут попасть 13 районов республики: Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.