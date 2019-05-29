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Новости. Погода
15:20, 29 Мая 2019
фото: © EPA/ Jesus Diges

МЧС предупреждает об усилении ветра на севере Карелии

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Ветер с порывами до 15-18 м обрушится на северные районы республики 30 мая, сообщили в МЧС Карелии.

Утром и днем 30 мая по северным районам республики прогнозируется усиление западного и юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона "112", в случае пожара с мобильного телефона по номеру "101", со стационарного телефона 01.

Действует телефон доверия МЧС Карелии: 8(8142)79-99-99.

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