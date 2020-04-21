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МЧС предупреждает об усилении ветра в Карелии

Новости. Погода
14:31, 21 Апреля 2020
фото: © gettyimages.com
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Непогода придет на север Карелии.

Как сообщили в МЧС Карелии, 22 апреля с 13.00 до 16.00 в Беломорском, Кемском, Лоухском, Медвежьегорском, Сегежском и Пудожском районах ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-18 м/с.

Существует вероятность (0,4) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

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