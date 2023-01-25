МЧС предупреждает об усилении ветра в Карелии

Неблагоприятная погода придет в Карелию в ночь на 9 февраля, сообщили в МЧС республики.

По информации карельского Гидрометцентра, с 3 часов ночи 9 февраля начиная с северных районов ночью местами, днем на большей части Карелии ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Суоярвский мцниципальный округ, Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский и Сортавальский районы.