890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Госкомпанию в сфере ЖКХ Карелии возглавит экс-сотрудник республиканского Следкома 32
Сегодня 07:05
Сотрудники колонии в Карелии к Новому году превратились в Кощея Бессмертного и Бабу-Ягу 6
21.12.2021 18:00
Росгвардия Карелии ищет желающих поехать в Чечню 12
21.12.2021 18:40
Президент России заморозил накопительную часть пенсий до 2024 года 2
21.12.2021 22:30

МЧС вновь предупреждает жителей Карелии о надвигающемся снегопаде

Новости. Погода
17:07, 22 Декабря 2021
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Сильный снег и метель ожидаются в Карелии в четверг.

По информации Карельского Гидрометцентра, днем 23 декабря местами по южным районам республики ожидается сильный снег, в отдельных районах метель.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводс, Кондопожский, Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

В МЧС рекомендуют:
• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;
• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;
• ограничить поездки на личном автотранспорте;
• при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;
• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором снега;
• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;
• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска
17.12.2021, 14:46
Жительница Петрозаводска зарезала сожителя с любовницей прямо в постели
16.12.2021, 18:11
В поселке Карелии разразился скандал на публичных слушаниях
18.12.2021, 16:17
Автомобили раскидало по дороге после жесткого ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
17.12.2021, 07:15
Уборку дорог Петрозаводска от снега поручат государственному предприятию

Чтиво

21.12.2021 15:41
Личное мнение
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 15
Номинантов на высшую литературную премию Карелии определят московские поэты, прозаики, публицисты и критики. 
Местному самоуправлению в России посвящается 13
17.12.2021 15:57
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»