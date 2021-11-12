МЧС вновь предупреждает жителей Карелии о надвигающемся снегопаде

Сильный снег и метель ожидаются в Карелии в четверг.

По информации Карельского Гидрометцентра, днем 23 декабря местами по южным районам республики ожидается сильный снег, в отдельных районах метель.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводс, Кондопожский, Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

В МЧС рекомендуют:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором снега;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.