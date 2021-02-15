Мебель в стиле лофт. Представления и реальность

Ни один интерьер, ни один жилой дом или коммерческий объект не может обойтись без мебели.

Кровати, кушетки, тумбы, стеллажи – все это необходимо не только для качественной жизнедеятельности, но также для создания рабочего пространства или производственного предприятия. Представляя себе мебель лофт, многие считают, что это пустые ящики, сколоченные вместе, столы из покрышек, а также диваны из деревянных поддонов. Возможно, в самом начале лофт зарождался именно из сподручных материалов. Да и сейчас многие дизайнеры используют в оформлении такие подсобные материалы. Но вообще, лофт больше про металл в сочетании с деревом, лаконичность и даже иногда монументальность. Ведь как ни крути, но на территории бывших заводов и производственных помещений места для размещения массивных объектов было более чем достаточно! А именно на таких предприятиях зарождался стиль лофт. На огромных площадях, где много света, воздуха и пространства.

Современная мебель в стиле лофт выглядит стильно и нарочито грубо. Чаще всего для её производства используется дерево, металл, а также стекло. Никакого пластика и лёгких алюминиевых комплектующих. И при этом индустриальная мебель отличается удобством в эксплуатации. Она достаточно крепка, чтобы выдерживать сильные нагрузки. Но не смотрится пошло или дёшево. Фабрика "4 Сезона" предлагает своим клиентам огромное разнообразие качественной мебели в индустриальном стиле. В каталоге компании можно найти широкий ассортимент любых предметов, которые могут понадобиться в обиходе.

Какой бывает лофт мебель? Особенности продукции

Мебель в стиле лофт прочна и долговечна. Её можно использовать для оформления помещений любого типа и назначения. В отличие от распространённого мнения, мебель лофт может быть представлена не только индустриальными полками и стеллажами. Это могут также быть:



• кровати и кушетки;

• стулья и табуреты;

• шкафы и тумбочки под телевизор;

• зеркала и другие элементы ухода, декора.

Вся эта мебель может быть применена как в индустриальных, так и в классических интерьерах. Но главное в выборе продукции лофт даже не её тип или дизайн, а подбор качественного продавца. Фабрика мебели "4 Сезона" 4s-mebel.ru на протяжении многих лет занимается изготовлением и продажей предметов интерьера и декора, выполненных в индустриальном стиле.

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