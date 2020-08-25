Мечта о новой бензопиле довела жителя Карелии до уголовного дела

В полицию Пудожского района о краже заявил 65-летний местный житель, сообщили в МВД Карелии.

Кто-то снял замок с двери его гаража и похитил имущество.

Полицейские установили личность 24-летнего подозреваемого. Замок хозяин гаража установил неправильно – прикрепил снаружи. Потому злоумышленник вынул его и проник в помещение. Оттуда он похитил бензопилу, пятилитровую канистру с бензином, а также аккумуляторную батарею.



Краденое мужчина перевез домой и планировал использовать в своем хозяйстве.

Возбуждено уголовное дело.