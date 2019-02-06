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Новости. Общество
19:10, 06 Февраля 2019
фото: Instagram

Мечтающая о детях известная журналистка пережила 12 выкидышей

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Известная журналистка рассказала почему так и не стала матерью. 64-летняя Алена Долецкая призналась, что прошла через настоящий ад.

Долецкая стала гостьей нового выпуска влога Татьяны Лазаревой. Собеседницы затронули тему отсутствия у женщин детей и общественного давления, которое им приходится испытывать на себе по этой причине. 

Алена призналась, что обожает малышей и очень хотела стать многодетной матерью. Она вышла замуж в 18 лет. Уже тогда она грезила о пяти наследниках. Однако этим мечтам не суждено было исполниться, пишет издание "Дни.ру".

Журналистка пережила 12 выкидышей. Звезда не оставляла попыток, она 14 раз проходила процедуру ЭКО.

"Я прошла через ад. Да, мне было больно, когда люди нетактично спрашивали о детях, но со временем я поняла, что не должна ни перед кем оправдываться", – заметила Долецкая.

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