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Мечтавшая о капоте жительница Карелии получила от мошенников шумоизоляцию

Новости. Общество
18:40, 19 Февраля 2021
фото: © freepik.com
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В Беломорске женщина получила по почте не ту запчасть к автомобилю, которую заказывала, сообщили в МВД Карелии.

На прошлой неделе 37-летняя жительница Беломорска нашла на одном из сайтов объявление о продаже капота, подходящего для ее автомобиля. Она связалась с продавцом, уточнила всю интересующую информацию, а затем перевела на его счет 10 тысяч рублей. Вскоре мужчина прислал ей трек-код посылки.

Проверив данные, женщина заподозрила неладное: заявленный вес товара был слишком мал для крупногабаритной детали. Оказалось, что вместо капота ей отправили шумоизоляцию. Продавец перестал выходить на связь и удалил свое объявление.
В настоящее время по данному факту сотрудники полиции Беломорского района проводят проверку.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников при совершении сделок через интернет. Тщательно проверяйте сведения о контрагентах и не спешите оплачивать товар, не получив гарантий.

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