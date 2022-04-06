Мечтавший о собственном телевизоре житель Карелии пошел на преступление

Полицейские Олонца расследуют уголовное дело по факту кражи, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района поступило заявление от 43-летней горожанки, лишившейся телевизора стоимостью 11 тысяч рублей. Техника была приобретена буквально месяц назад.

Как выяснилось, накануне случившегося в гости к жительнице Олонца и ее мужу приходил 29-летний приятель. Компания распивала спиртное, а потом хозяева уснули, а гость ушел. Полицейские наведались домой уже к нему — телевизор оказался в квартире. Как признался сам мужчина, у него не было телевизора, поэтому он решил прихватить чужой. Стражи правопорядка изъяли технику.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.