Медик рассказал, как не заболеть, промокнув под дождем

Врач сообщил, что необходимо сделать, если человек промок под дождем.

Если дождь застал врасплох, человеку необходимо зайти в теплое помещение, чтобы просушить одежду и выпить горячий чай, также можно купить согревающую мазь, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Прежде всего нужно внимательно следить за прогнозом и быть готовыми к любым изменениям: одеваться по погоде, брать с собой зонтик и вещи, которыми можно утеплиться. Если же непогода застала вас врасплох, и вы промокли и замерзли, постарайтесь как можно скорее согреться. Если есть возможность, то нужно быстро переодеться в сухую одежду. Можно зайти и обсохнуть в любом кафе, в помещении. Желательно выпить горячий травяной чай с медом, имбирем, лимоном. Не выходите из теплого помещения, пока не пройдет озноб», — рассказал Тяжельников.

При этом он предупредил, что промокшим опасно заходить в холодное помещение или в метро, потому что мокрая одежда усиливает риск переохлаждения.

«Если по дороге есть аптека, то можно забежать и купить согревающую мазь, которой затем в офисе натереть промокшие ноги. По возможности нужно снять мокрую одежду и просушить ее. Желательно снять обувь и носки. Если нет сменной, то какое-то время посидеть разутым, выпить горячий чай. Если успели промерзнуть, то нужно больше двигаться. При движении организм вырабатывает тепло и согревается», — отметил собеседник агентства.

Тяжельников уточнил, что ступни мерзнут всегда быстрее, потому что не имеют жировой ткани, а через промерзшие ноги быстро происходит теплопотеря. Переохлаждение ног часто ведет к множеству заболеваний, поэтому необходимо носить обувь по погоде, не допуская промокания.

«Здоровым людям никаких лекарств для профилактики простуды принимать не нужно. Но, чтобы избежать рисков заболевания при переохлаждении, когда организм становится уязвимым для вирусов, особенно такого опасного, как коронавирус, необходимо вакцинироваться. Я советую сделать прививку и не подвергать себя рискам», — добавил врач.