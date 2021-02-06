Медики борются за жизни 11 пациентов ковид-центров Карелии, подключенных к ИВЛ

По состоянию на 7 февраля в ковид-центрах Карелии 11 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии и не могут дышать самостоятельно.

Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, по состоянию на утро 7 февраля в стационарах находится 581 больной COVID -19.

Из них 484 человека – в состоянии средней тяжести, 86 – тяжелых больных. И 11 человек – в крайне тяжелом состоянии, подключены к ИВЛ.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки подтверждены три летальных исхода от COVID -19. Всего от коронавируса по данным на 7 февраля в Карелии умер 251 человек.