Медики БСМП Петрозаводска двое суток спасали пациента-сердечника

Мужчина с ишемической болезнью сердца пришел в сознание после двух дней интенсивной терапии, сообщили в БСМП.

В больницу скорой медицинской помощи поступил пациент с аритмической формой этого заболевания.



«Случай был не простой. Больного с выраженным отечным синдромом, с одышкой, с мерцательной аритмией из машины скорой помощи сразу же госпитализировали в палату интенсивной терапии кардиологического отделения БСМП», - говорится в сообщении паблика больницы.



У него диагностировали выраженное замедление сердечного ритма. Ситуация была близка к критической, остановка сердца могла произойти в любую минуту, сообщили медики.



Состояние пациента оставалось крайне тяжелым, его перевели на аппарат искусственной вентиляции легких.



«Регистрировались перепады артериального давления, в биохимических анализах крови отмечалась гиперкалиемия (высокое содержание калия), что свидетельствовало об остром почечном повреждении. Благодаря правильно подобранной лекарственной форме лечения, заместительной почечной терапии не потребовалось, но состояние оставалось тяжелым», - рассказали в больнице.



Мужчина пришел в сознание после двух дней интенсивной терапии, его сняли с аппарата ИВЛ, он начал самостоятельно дышать. Через неделю пациента перевели в общую палату, где лечение продолжилось. После его выписали на реабилитацию в амбулаторных условиях.