Медики Карелии сообщили о числе пациентов, которым потребовалась эвакуация

За девять месяцев этого года 200 пациентам в Карелии потребовалась эвакуация авиационным транспортом.

За 9 месяцев этого года отделение экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации Территориального центра медицины катастроф выполнило 1230 заявок на оказание скорой специализированной медицинской помощи, эвакуировано 1196 пациентов (в том числе 63 ребенка), из них на авиационном транспорте — 200 (в том числе детей — 26). Об этом информирует Республиканская больница имени В. А. Баранова.

Сообщается, что были эвакуированы в федеральные медицинские центры для оказания высокотехнологичной медицинской помощи — 55 пациентов (из них детей — 20). Оказана экстренная консультативная медицинская помощь 34 пациентам, проведены 22 хирургических операций пациентам в центральных районных больницах.

В целях санитарно-авиационной эвакуации выполнено 133 полета, из них в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в национальный проект «Здравоохранение», — 130 полетов.