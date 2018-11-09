Медики назвали самые странные травмы во время секса

Врачи Института Склифосовского составили рейтинг самых необычных повреждений, который люди получали во время занятий сексом.

Житель Италии засунул себе макаронину внутрь мочеиспускательного канала. Однако вместо удовольствия, мужчина получил проблемы, особенно, когда трубочка макарон застряла и сломалась, пишет "Спид-Инфо".

Молодой человек присоединил секс-игрушку к обычной электрической пиле, однако во время интимных ласк прибор спал и инструмент чуть не разрубил девушку пополам. Для ее госпитализации пришлось даже вызывать вертолет. Хирурги несколько часов боролись за ее жизнь.

Влюбленная пара так желала заняться сексом в доме бабушки, что вместо смазки схватила первое, что попало под руку. К несчастью, их находкой стала мазь для снижения артериального давления с нитроглицерином. Обильно намазав интимные места, оба партнера упали в обморок без одежды.

Следующий персонаж настолько стимулировал свой задний проход, что потерял в нем игрушку. Однако на этом все не закончилось, изобретательный парень решил достать ее с помощью щипцов от салата, которые, как назло, тоже застряли.

Жительница Индии страдала от частого кашля, однако шоком для нее стало то, что нашли медики в ее организме после обследования. Как выяснилось, источником всех проблем был презерватив, который она проглотила во время орального секса.

Когда мужчину привезли в больницу, хирурги обнаружили в его анусе куски бетона. После операции пациент пришел в себя и рассказал шокированным врачам, что во время интимных ласк со своим партнером, они решили залить друг другу в задний проход жидкий бетон через воронку.