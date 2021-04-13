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Медики не обнаружили нарушений здоровья у госпитализированного экс-главы Минтранса Карелии Кайдалова

Новости. Общество
15:21, 14 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Врачи осмотрели госпитализированного из суда бывшего главу Минтранса Карелии Алексея Кайдалова и не нашли существенных нарушений здоровья.

Судья Петрозаводского горсуда Александр Мерков заявил, что кардиолог освидетельствовал доставленного в больницу Алексея Кайдалова и не выявил у него нарушений здоровья.

Врач пришел к выводу, что ухудшения в состоянии здоровья у подсудимого было ситуационным.

По оценке медика, Кайдалову потребуется 1-2 дня на реабилитацию.

Разбирательство по делу отложено на 19 апреля.

Ранее Следком республики предъявил экс-главе Минтранса Карелии Алексею Кайдалову и бывшему замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорю Волчеку обвинение по ст.290 ч.6 Уголовного кодекса: "Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

По версии следствия, в конце 2019 года Алексей Кайдалов и Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в размере 800 тысяч рублей. Сообщалось, что это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 миллиона рублей. Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова.

Помимо этого, считает следствие, практически в то же время другой подрядчик из Санкт-Петербурга передал Кайдалову и Волчеку миллион рублей. В явке с повинной этот подрядчик рассказал, что из планируемых к передаче Кайдалову и Волчеку трех миллионов рублей, он отдал последнему миллион. Деньги, по имеющейся информации, они поделили пополам. По данным следствия, взятки Кайдалов и Волчек получили за оказание подрядчикам содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по реконструкции аэропорта и беспрепятственную их приемку.

В феврале судья петрозаводского суда Наталья Федичева приговорила заключившего досудебное соглашение со следствием и признавшего свою вину Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей. Приговор вступил в законную силу.

По имеющейся информации, Алексей Кайдалов не признает вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Комментарии

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театральный критик
2021-04-14 15:45:54
В цывилизованых странах за ложный вызов штрафуют нещадно.
Изя
2021-04-14 15:22:57
Может это новичок ???))
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