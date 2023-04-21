Медики объяснили, когда свежие фрукты становятся опасными для здоровья

В целом же с фруктами работает то же правило, что и с любыми другими продуктами: главное - умеренность и разнообразие.
Рацион с обилием фруктозы может стать причиной развития множества опасных болезней: это могут быть диабет, ожирение, метаболический синдром, артериальная гипертензия, атеросклероз и другие болезни сердечно-сосудистой системы. Кроме того, слишком много фруктозы в меню может привести к сбою в обмене веществ, проблемам с почками и печенью.
Сколько человеку можно есть в день фруктозы? Все зависит от пола и возраста. Детям до трех лет можно не больше 25 граммов, от четырех до восьми — не больше 30 граммов, для детей от девяти до 13 лет — не более 40 граммов. Взрослым женщинам можно есть не больше 50 граммов, а мужчинам — не более 70 граммов фруктозы. В эти нормы должны входить как свежие фрукты, так и соки с сиропами.
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