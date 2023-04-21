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Медики объяснили, когда свежие фрукты становятся опасными для здоровья

Новости. Общество
00:10, 10 Июля 2023
фото: © iStockphoto

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Даже самые полезные продукты нельзя есть в неразумных количествах, уверены гастроэнтерологи.

В последнее время часто можно услышать, что фрукты, которые мы привыкли считать полезной пищей, на самом деле не так уж и хороши. А худеющим их, мол, вообще есть не стоит. На эти вопросы отвечает гастроэнтеролог Сергей Вялов.

По словам специалиста, назвать фрукты вредной для здоровья пищей точно нельзя. В них много витаминов, ценных минералов и антиоксидантов. Но это не означает, что есть фрукты можно в любых количествах. Неумеренность в этом вопросе может стать причиной профицита фруктозы. А это очень вредно для людей с диабетом, синдромом раздраженного кишечника, сообщается на портале doctorpiter.ru.

С фруктовыми соками тоже стоит быть осторожным, особенно с покупными пакетированными. В них, как правило, слишком много добавленного сахара, что в перспективе может стать причиной развития ожирения.

В целом же с фруктами работает то же правило, что и с любыми другими продуктами: главное - умеренность и разнообразие.

Рацион с обилием фруктозы может стать причиной развития множества опасных болезней: это могут быть диабет, ожирение, метаболический синдром, артериальная гипертензия, атеросклероз и другие болезни сердечно-сосудистой системы. Кроме того, слишком много фруктозы в меню может привести к сбою в обмене веществ, проблемам с почками и печенью.

Сколько человеку можно есть в день фруктозы? Все зависит от пола и возраста. Детям до трех лет можно не больше 25 граммов, от четырех до восьми — не больше 30 граммов, для детей от девяти до 13 лет — не более 40 граммов. Взрослым женщинам можно есть не больше 50 граммов, а мужчинам — не более 70 граммов фруктозы. В эти нормы должны входить как свежие фрукты, так и соки с сиропами.

 

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