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Медики раскрыли следы пандемии коронавируса на лице и методы борьбы с ними

Новости. Общество
23:30, 22 Января 2021
фото: © Наталия Федосенко/ТАСС
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Медики раскрыли 11 негативных следов пандемии коронавируса на внешности человека и способы борьбы с ними в домашних условиях.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Sun.

Так, в частности, результаты исследования косметической компании Glowdays показали, что длительное пребывание в помещении ухудшает цвет лица. "Это происходит из-за недостатка витамина D, чрезмерно сухого воздуха из-за домашнего отопления и частого времяпрепровождения за экранами компьютеров и смартфонов", — пояснил директор медицинской службы сети косметологических клиник Cosmedics доктор Росс Перри (Ross Perry).

По словам основательницы бренда по уходу за кожей Skingredients Дженнифер Рок (Jennifer Rock), недостаток витамина D может привести не только к ухудшению цвета лица, но и к кожным заболеваниям, таким как экзема и псориаз. "Ежедневно принимайте не менее десяти микрограммов витамина D в течение всего года. Этого достаточно для поддержания необходимого уровня в организме", — сказала она.

Установлено также, что из-за центрального отопления люди жалуются на сухость носа и кожи губ. Рок утверждает, что это связано с низкой влажностью воздуха, которая приводит к ухудшению барьерной функции кожных покровов. "Ешьте больше продуктов, богатых незаменимыми жирными кислотами, такие как лосось, грецкие орехи и семена льна", — посоветовала она.

Одной из наиболее частых проблем также стали воспаления и прыщи, вызванные стрессом из-за удаленной работы. "Стресс заставляет организм выделять гормоны, такие как кортизол, который провоцирует железы вырабатывать больше кожного сала. Это приводит к закупорке пор. Кроме того, воспаления могут возникать из-за напряженной домашней обстановки, плохого питания и злоупотребления алкоголем", — пояснил Росс Перри. Для решения этой проблемы доктор порекомендовал умывать лицо утром и вечером, используя очищающие средства.

Чрезмерное воздействие излучения от электронных устройств, в свою очередь, ускоряет процесс старения. "В среднем офисный работник может потратить до десяти часов за компьютером, а миллениалы проверяют свой телефон до 150 раз в день. Это приводит к сухости кожи и возникновению морщин", — рассказал Перри. Для решения проблемы он посоветовал установить ограничение по времени для приложений в смартфоне.

В ноябре 2020-го британские специалисты по уходу за кожей лица раскрыли оптимальную частоту умывания. Согласно материалу, использование очищающих средств несколько раз в день может принести больше вреда, чем пользы. По мнению экспертов, утреннее умывание совершенно не требуется, поскольку лицо не успевает загрязниться за ночь после вечернего очищения.

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