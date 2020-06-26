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Медики рассказали, где легче всего заразиться коронавирусом

Новости. Общество
19:40, 27 Июня 2020
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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Эксперты составили рейтинг мест, где проще всего заразиться COVID-19, распределив их по уровню опасности.

Портал "Правмир" опубликовал рейтинг общественных мест по степени риска там заражения коронавирусом. Издание предложило врачам оценить их опасность с точки зрения передачи COVID-19 по шкале от 10 до 1. 

На вопросы анкеты отвечали Алексей Эрлих, врач-кардиолог, д.м.н., заведующий кардиореанимацией московской ГКБ № 29, Владимир Будянский, врач-реаниматолог, старший преподаватель кафедры неотложных состояний Академии постдипломного образования ФМБА, Сергей Рыбаков, аттестованный в ЕС эксперт по контролю качества в здравоохранении, Павел Бранд, медицинский директор сети клиник "Семейная" и член общественного совета при Росздравнадзоре, Екатерина Померанцева, врач-генетик лаборатории "Генетико".

Зоной максимального риска были названы учреждения здравоохранения (10 баллов).

Девять баллов по шкале риска получили городской общественный транспорт и фитнес-клубы. 

Восемь баллов - стадионы и концерты. Семь баллов - церкви, стоматология, рестораны и бары.

Шесть баллов - магазины, самолеты и поезда. Пять баллов - салоны красоты и парикмахерские. 

Четыре балла - детские площадки и гостиницы. Три балла - открытые веранды. Два балла - пляжи.

Минимальный риск заразиться, по мнению экспертов, присутствует в парках (один балл).

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