Медики рассказали, как определить COVID-19 по внешнему виду языка

Ученые предупредили об опасности появления шишек на языке при заражении коронавирусом.

Исследование опубликовано в The British Journal of Dermatology, передает РИА Новости.

Эксперты заявили, что около 25% заболевших COVID-19 жалуются на проблемы, связанные с полостью рта. Вместе с тем в последнее время все большее число пациентов замечают появление шишек на языке, которые также сопровождаются локальными воспалениями и припухлостью.

Ученые объясняют появление этого симптома наличием ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) — рецептора, реагирующего на вирусы в человеческом организме. Большое количество таких рецепторов находятся на языке, что и объясняет воспаления в ротовой полости.

Кроме того, в ходе исследования удалось определить другие частые симптомы коронавируса, а именно: потеря вкуса, которая может сохранятся даже после отрицательно теста на COVID-19; бруксизм — непроизвольное скрежетание зубами, что может также привести к трещинам и сколам на них; кровотечения; сухость во рту из-за поражения вирусом слюнных желез.

Ранее невролог, нейрофизиолог Александр Будик рассказал, как вернуть обоняние и вкус после COVID-19. Он советует несколько раз в день по 20 секунд пытаться определить различные запахи. Это должны быть сильные ароматы типа гвоздики, чеснока, кардамона, корицы, которые заставят нужные органы активно работать. Параллельно будут восстанавливаться и вкусовые ощущения.