Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Никто сюда вас не приглашал": как полиция просила разойтись участников несанкционированной акции протеста в Петрозаводске (ВИДЕО) 31
Сегодня 14:42
Омоновцы оцепили протестующих в центре Петрозаводска 15
Сегодня 13:04
Полицейские просят соблюдать масочный режим на несанкционированной акции в Петрозаводске 6
Сегодня 12:34
Участники несанкционированной акции в поддержку Навального двинулись колонной по центру Петрозаводска 31
Сегодня 13:25
Силы полиции и Росгвардии стянуты в центр Петрозаводска из-за несанкционированной акции в поддержку Навального (ФОТО) 18
Сегодня 12:10

Медики рассказали, как определить COVID-19 по внешнему виду языка

Новости. Общество
19:40, 31 Января 2021
фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Загрузка...

Ученые предупредили об опасности появления шишек на языке при заражении коронавирусом.

Исследование опубликовано в The British Journal of Dermatology, передает РИА Новости.

Эксперты заявили, что около 25% заболевших COVID-19 жалуются на проблемы, связанные с полостью рта. Вместе с тем в последнее время все большее число пациентов замечают появление шишек на языке, которые также сопровождаются локальными воспалениями и припухлостью.

Ученые объясняют появление этого симптома наличием ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) — рецептора, реагирующего на вирусы в человеческом организме. Большое количество таких рецепторов находятся на языке, что и объясняет воспаления в ротовой полости.

Кроме того, в ходе исследования удалось определить другие частые симптомы коронавируса, а именно: потеря вкуса, которая может сохранятся даже после отрицательно теста на COVID-19; бруксизм — непроизвольное скрежетание зубами, что может также привести к трещинам и сколам на них; кровотечения; сухость во рту из-за поражения вирусом слюнных желез.

Ранее невролог, нейрофизиолог Александр Будик рассказал, как вернуть обоняние и вкус после COVID-19. Он советует несколько раз в день по 20 секунд пытаться определить различные запахи. Это должны быть сильные ароматы типа гвоздики, чеснока, кардамона, корицы, которые заставят нужные органы активно работать. Параллельно будут восстанавливаться и вкусовые ощущения.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.01.2021, 20:40
Социальные выплаты вырастут с 1 февраля
29.01.2021, 16:05
"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)
27.01.2021, 10:10
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
26.01.2021, 06:40
Конфликт на парковке в Петрозаводске закончился перестрелкой с двумя пострадавшими
29.01.2021, 15:50
"Озеро" для аэропорта
26.01.2021, 10:13
Мишустин посетит Карелию с рабочим визитом

Чтиво

29.01.2021 15:33
Личное мнение
Призрак "Пудожской Ривьеры" бродит по Карелии 4
Республиканские власти мечтают о спа-отеле на Белом море.
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
26.01.2021 14:30
Кузнецы своего счастья
26.01.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»