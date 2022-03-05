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Мединский: Ожидания России от переговоров с Украиной не оправдались

Новости. Политика
21:46, 07 Марта 2022
фото: © ТАСС/Ruptly

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Помощник президента сообщил, что Россия надеялась подписать на переговорах с украинской делегацией хотя бы протокол, однако ничего подписать не удалось.

Переговоры российской и украинской стороны об урегулировании ситуации на Украине будут продолжены, хотя ожидания от них не оправдались. Об этом заявил понедельник, 7 марта, глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский после окончания третьего раунда переговоров с Украиной, пишет ТАСС.

"Наши ожидания от переговоров не оправдались, но мы надеемся, что в следующий раз сможем сделать более существенный шаги вперед. Переговоры будут продолжены", - сказал он.

Мединский заявил, что Россия надеялась подписать на переговорах с украинской делегацией хотя бы протокол, однако ничего подписать не удалось.

"Мы приехали с большим набором письменных документов, мы уже взяли конкретные договоры, проекты и предложения, надеялись, что сегодня по части тех пунктов, о которых вроде бы уже договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол, однако украинская сторона все эти документы забрала на изучение домой, подписать что-то не смогла на месте, и сказали, что мы вернемся к этому вопросу, наверное, на следующей встрече", - сказал он.

По словам Мединского, Россия надеется, что начиная со вторника гуманитарные коридоры на Украине наконец заработают, в этом российскую сторону заверила украинская делегация.

"Мы сегодня долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров, о которых договорились на прошлой встрече, которые абсолютно не работали по причине неисполнения украинскими вооруженными силами на местах распоряжения их командования и их администрации. Мы поставили вопрос ребром. Надеемся, что начиная с завтрашнего дня, эти коридоры наконец заработают. Украинская сторона дала нам в этом свои заверения", - сказал он.

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