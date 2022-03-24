Мединский предложил ввести в школах воспевание государственных символов России

Бывший министр культуры РФ считает, что американский опыт молитвы во славу страны нужно перенять и российской системе образования.

Помощник президента России и бывший министр культуры страны Владимир Мединский предложил ввести в школах воспевание государственных символов. Как пишет РИА Новости, с такой инициативой Мединский выступил на заседании межведомственной комиссии по вопросам исторического просвещения, но при этом экс-министр культуры сослался на американский опыт.

«Во всех государственных и частных школах США на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, ее символов и флага, написанной американскими общественными деятелями во второй половине XIX века, с той поры не менявшейся», – заявил Мединский.

По словам помощника Путина, аналогичную систему надо предложить в российских школах прямо сейчас. Члены комиссии единогласно поддержали инициативу Мединского.