Мединский предсказал пользователям интернет "по паспорту"

Министр считает, что в будущем интернет во всем мире будет регулироваться намного жестче и вся анонимность уйдет в даркнет.

Он оговорился, что это его личное мнение, но призвал ему поверить.

В будущем доступ в интернет по всему миру будет осуществляться "по паспорту" — через персональный идентификатор, который будет назначаться гражданам специальными регулирующими органами. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил министр культуры страны Владимир Мединский.

По его словам, в настоящее время интернет является "излишне свободной" площадкой, которая нуждается в регулировании.

"И в будущем во всем мире будет жестче регулироваться, просто поверьте мне. То, что мы в будущем будем входить в интернет по паспорту, — это я вам гарантирую", — сказал Мединский, отметив, что это вопрос, который будет решен при "нашей с вами жизни".

Он подчеркнул, что интернет — это не зона компетенции Минкультуры и он дает лишь свой личный прогноз.

"Вы меня спросили про показы в интернете [фильмов]. Я отвечаю: в скором времени вход в интернет будет через персональный ID. А уж то, что регистрация и выпуск продуктов будет только через ID, — это 100%", — пообещал министр.

Глава ведомства добавил, что анонимность будет постепенно уходить "в условный даркнет".

"Интернет — непростая среда. Там нет готовых решений. Просто взять и запретить, а потом охотиться на бескрайних просторах интернета за всеми нарушителями — неэффективное решение", — убежден глава Минкультуры.

Именно поэтому, считает он, будущее интернета, введение его в общее законодательное поле как медийного пространства — вопрос системный, пишет РБК.