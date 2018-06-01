Медицина, ГИБДД, ЖКХ: названы самые коррумпированные сферы по мнению россиян

Около четверти наших сограждан считают погрязшей во взяточничестве сферу медицины, а каждый шестой ответил, что во главе антирейтинга должна быть сфера ЖКХ.

Действия властей по борьбе с коррупцией становятся для россиян всё более заметными. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Результаты антикоррупционной политики в стране позитивно оценивают 55% граждан, в то время как об ухудшении ситуации говорят лишь 13, пишет life.

Кроме того, россияне назвали сферы, в которых, на их взгляд, проблема коррупции наиболее ощутима. В топе антирейтинга оказались медицина (23%), сфера ЖКХ (16%), ГИБДД и полиция (по 16%), судебная система и прокуратура (14%).

Высказались россияне и об арестах чиновников, которые заметно участились в последние годы. 42% респондентов воспринимают эти примеры как "свидетельство реальной борьбы властей со взяточничеством". А 47% опрошенных настроены скептически, утверждая, что это "всего лишь показательные акции".

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают целый национальный план по противодействию коррупции. Документ подразумевает законодательное определение списка организаций, в отношении которых должны проводиться антикоррупционные проверки.