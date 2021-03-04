Медицинские документы куда-то пропали из районной больницы Карелии – работает полиция

Полиция проводит проверку по факту пропажи архивных медицинских документов из Сегежской ЦРБ, сообщили в МВД Карелии.

В паблике Сегежской больницы 3 марта появилась запись, где лечебное учреждение информирует о подаче заявления в полицию в связи с пропажей документации из архива.

Сегежане в соцсетях выразили недоверие по поводу заявления больницы и сообщили, что видели, как на улице Лейгубской к котельной подъезжала машина скорой помощи, из которой выгружали мешки.

Как сообщили "Столице на Онего" в МВД Карелии, заявление о пропаже документов от Сегежской ЦРБ действительно поступало в полицию, сейчас по данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что после смерти жителя Сегежи Минздрав Карелии организовал проверку местной больницы.