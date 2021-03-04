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Медицинские документы куда-то пропали из районной больницы Карелии – работает полиция

Новости. Происшествия
13:01, 05 Марта 2021
фото: © Александр Рюмин/ТАСС, архив
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Полиция проводит проверку по факту пропажи архивных медицинских документов из Сегежской ЦРБ, сообщили в МВД Карелии.

В паблике Сегежской больницы 3 марта появилась запись, где лечебное учреждение информирует о подаче заявления в полицию в связи с пропажей документации из архива.

Сегежане в соцсетях выразили недоверие по поводу заявления больницы и сообщили, что видели, как на улице Лейгубской к котельной подъезжала машина скорой помощи, из которой выгружали мешки.

Как сообщили "Столице на Онего" в МВД Карелии, заявление о пропаже документов от Сегежской ЦРБ действительно поступало в полицию, сейчас  по данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что после смерти жителя Сегежи Минздрав Карелии организовал проверку местной больницы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-03-05 13:52:25
Ну и дела! В Сегеже таким образом решают проблему с топливом? :)
Изя
2021-03-05 13:33:47
Приписками видно занимались , запахло жаренным сами и выкрали . делов то :)
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