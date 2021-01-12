После смерти жителя Сегежи Минздрав Карелии организовал проверку местной больницы

Сегодня в Сегежской ЦРБ работают специалисты отдела государственного и ведомственного контроля Минздрава Карелии.

В паблике Минздрава Карелии сообщается, что сегодня, 13 января, в Сегежской ЦРБ работают специалисты отдела государственного и ведомственного контроля министерства здравоохранения республики.

"Проверка проводится по вопросам качества и организации медицинской помощи пациентам, в том числе с новой коронавирусной инфекцией", - отмечается в паблике.



Напомним, что проверка выехала в Сегежскую ЦРБ сразу после смерти 52-летнего мужчины, который ранее в тяжелом состоянии был перевезен из больницы Сегежи в Петрозаводск.

Еще 9 января жительница Сегежи в соцсетях написала буквально крик о помощи, что ее 52-летний супруг заболел пневмонией и находится в местной больнице в тяжелом состоянии. По словам сегежанки, спасти ее мужа в Сегеже не могут, с каждым днем ему становится все хуже и хуже.

"Нужен срочный перевод в военный госпиталь в Петрозаводск, где его вылечат и поднимут на ноги. Он находится в реанимации уже 3 недели в очень тяжёлом состоянии с пневмонией. Улучшений нет, только всё хуже. Его подключили к ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких), ввели в медикаментозный сон. Уже начинают страдать почки", - написала жительница Сегежи.

К сожалению, врачи ковид-центра в Петрозаводске не смогли спасти жителя Сегежи, 12 января он умер.