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После смерти жителя Сегежи Минздрав Карелии организовал проверку местной больницы

Новости. Общество
13:12, 13 Января 2021
фото: © паблик вконтакте "ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"/vk.com/club155792879
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Сегодня в Сегежской ЦРБ работают специалисты отдела государственного и ведомственного контроля Минздрава Карелии.

В паблике Минздрава Карелии сообщается, что сегодня, 13 января, в Сегежской ЦРБ работают специалисты отдела государственного и ведомственного контроля министерства здравоохранения республики.

"Проверка проводится по вопросам качества и организации медицинской помощи пациентам, в том числе с новой коронавирусной инфекцией", - отмечается в паблике.

Напомним, что проверка выехала в Сегежскую ЦРБ сразу после смерти 52-летнего мужчины, который ранее в тяжелом состоянии был перевезен из больницы Сегежи в Петрозаводск.

Еще 9 января жительница Сегежи в соцсетях написала буквально крик о помощи, что ее 52-летний супруг заболел пневмонией и находится в местной больнице в тяжелом состоянии. По словам сегежанки, спасти ее мужа в Сегеже не могут, с каждым днем ему становится все хуже и хуже.

"Нужен срочный перевод в военный госпиталь в Петрозаводск, где его вылечат и поднимут на ноги. Он находится в реанимации уже 3 недели в очень тяжёлом состоянии с пневмонией. Улучшений нет, только всё хуже. Его подключили к ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких), ввели в медикаментозный сон. Уже начинают страдать почки", - написала жительница Сегежи.

К сожалению, врачи ковид-центра в Петрозаводске не смогли спасти жителя Сегежи, 12 января он умер.

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Комментарии

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Митяй
2021-01-13 13:39:44
Жаль что у нас всегда "после".... соболезную родным...
кир
2021-01-13 13:18:29
Формальная проверка. Ничего не даст. Просто отработать полагается.
Гость
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