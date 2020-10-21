Полицейские Финляндии не могут установить личность нарушителей.

Медицинские маски помогают финским лихачам избегать штрафов за превышение скорости на автомобильных дорогах. Дело в том, что в Финляндии для привлечения нарушителей скоростного режима к ответственности по фотографии с дорожных камер, полиции необходимо установить личность водителя, а из-за рекомендации носить маски многих из тех, кто находится за рулем, невозможно опознать.

Как сообщает финская телекомпания Yle, полицейским приходится устанавливать личность лихачей по татуировкам и другим отличительным чертам. Но около 1-2% нарушителей все равно остаются неопознанными.