Медицинские отходы в Карелии будут утилизировать без сторонних лиц

Премьер-министр Карелии Александр Чепик поручил минздраву изменить систему утилизации медицинских отходов, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

В карельской прессе появлялись материалы о том, что организации, выигравшие аукцион по сбору, транспортировке и утилизации медицинских отходов из лечебных учреждений города, не справляются со взятыми на себя обязательствами. Приводилась информация, что этот вид отходов не утилизируется в соответствии с требованиями СанПиНа, а выбрасывается в обычные мусорные контейнеры или на несанкционированных свалках.

По итогам рассмотрения ситуации первый заместитель главы Карелии Александр Чепик дал поручение минздраву организовать полную утилизацию медицинских отходов без привлечения сторонних организаций.

Для этого будет закуплено необходимое оборудование, а министерство, вместе с другими надзорными органами, проконтролируют утилизацию опасных медицинских отходов в строгом соответствии с действующим законодательством.