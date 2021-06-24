Медкабинеты в трех детских садах Карелии представляют опасность для жизни и здоровья детей

Прокуратура потребовала оборудовать медицинские кабинеты в детских садах Суоярвского района, сообщили на сайте ведомства.

Медицинские кабинеты в трех детских садах Суоярвского района не были оснащены необходимым медицинским оборудованием. Это выяснилось в ходе проверки районной прокуратуры.

Поскольку ненадлежащее оснащение медицинского кабинета может привести к опасной для жизни и здоровья детей ситуации, прокурор района обратился в суд с исковым заявлением.

Решением суда требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.

Суд обязал районную администрацию в течение 3 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу профинансировать мероприятия по оснащению медицинских кабинетов, а сами детские сады — в течение 6 месяцев оснастить кабинеты всем необходимым медицинским оборудованием.

Решение суда не вступило в законную силу.