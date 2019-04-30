Медработникам могут дать возможность приватизировать служебное жилье

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Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручения Минздраву и Минэкономразвития рассмотреть возможность приватизации служебного жилья медработниками при условии, что они продолжают работать на прежнем месте.
Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства текста поручения по итогам пресс-конференции Медведева.
"Минздраву России и Минэкономразвития России рассмотреть возможность приватизации служебного жилья медицинскими работниками при условии продолжения ими профессиональной деятельности на прежнем месте работы", – говорится в документе.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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