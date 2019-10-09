Медучреждения Карелии рискуют получить проблемы с закупкой лекарств, предупредили в парламенте

Медицинские учреждения Карелии попали в трудную финансовую ситуацию из-за кредиторской задолженности и могут столкнуться с проблемой с закупкой лекарств.

«Другие регионы помогают своим учреждениям, которые в этой ситуации оказались… Главное, чтобы жители сейчас не страдали от того, что учреждения находятся в достаточно сложных ситуациях, когда не знают, на что и как приобрести лекарства», - сказала Лопаткина.

Что на это ответила министр финансов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".