14:49, 09 Октября 2019
Медучреждения Карелии рискуют получить проблемы с закупкой лекарств, предупредили в парламенте
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Медицинские учреждения Карелии попали в трудную финансовую ситуацию из-за кредиторской задолженности и могут столкнуться с проблемой с закупкой лекарств.
«Другие регионы помогают своим учреждениям, которые в этой ситуации оказались… Главное, чтобы жители сейчас не страдали от того, что учреждения находятся в достаточно сложных ситуациях, когда не знают, на что и как приобрести лекарства», - сказала Лопаткина.
Что на это ответила министр финансов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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