Медведь съел печенье и конфеты на кладбище в Карелии

В Костомукше на кладбище приходит медведица с медвежонком и съедают хлеб, конфеты и печеньки, оставленные на могилах.

На выходных костомукшанин по имени Сергей разместил в группе "Беседка. Костомукша товарная" такое объявление: Будьте осторожны! В районе кладбища бродит медведь!

Интернет-издание "Новости Костомукши" свзялось с Сергеем, чтобы узнать подробности. Он рассказал, что следы медвежьих лап видел отец на могиле матери на старом кладбище.

"Зверь съел хлеб, конфеты, перевернул венки. Он и с других могил еду уничтожил. Как бы не прикормился", - сказал Сергей.

В комментариях к этой новости Галина тоже поделилась, что заметила следы в 20-х числах июня: "Да, я тоже их видела на горке у леса – вдоль нового кладбища. Правда, не медведя, а медвежонка. А всё потому, что несём туда продукты. Вот звери и гуляют".

Мирослав Рыбак, мастер по производству ООО "Ритуальные услуги", бывает на кладбище почти каждый день. Он рассказал, что замечает следы довольно часто.

"Эта медведица приходит каждый год с медвежонком в течение уже нескольких лет. У них треугольный маршрут: кладбище – гаражи КОС – свалка. Появляются только ночью. Они подкармливаются. Все печеньки и конфеты, оставленные людьми на Троицу, уже собрали. Могилы они не трогают. Медведи уйдут в лес, когда начнётся ягодный сезон. Но горожанам стоит быть осторожными. От встречи с лесным зверем никто не застрахован".



Следы медведя/Новости Костомукши