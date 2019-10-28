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Новости. Происшествия
08:30, 28 Октября 2019
фото: © Архив EPA/KOEN VAN WEEL

Медведь убил собаку в одном из городов Карелии

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Инцидент произошел 25 октября в Кеми.

В паблике "ВКонтакте" "КЕМЬ iNFO" сообщается, что ночью на улице Машинистов медведь напал на собаку. Хозяева пса пытались спасти питомца, но медведь не реагировал на действия людей. В итоге прогнать хищника удалось, но пес уже был мертв.

Охотоведы устроили засаду, но хищник так и не появился. Отмечается, что до нападения медведь долго крутился около дома.

"Наш младший член семьи Мухтарчик мужественно сражался сегодня ночью во дворе с медведем. Все видели своими глазами, но ничем не смогли помочь. Медведь не реагировал на крик, на свет", – написали хозяева пса.

"Жители района жалуются на отсутствие освещения. Дети ходят в школу по темным улицам, а тут опасность еще и из леса пришла. Сообщения о медведях в этой части Кеми звучать регулярно уже в течении нескольких лет. Косолапые основательно обжились в районе рыбзавода, городского кладбища и заправки", – сообщают в паблике. 

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