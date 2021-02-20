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Медведь укусил туристку за ягодицу в туалете

Новости. Происшествия
23:30, 20 Февраля 2021
фото: © pixabay.com
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Шокирующее нападение произошло на Аляске.

Туристка Шеннон Стивенс собиралась вместе со своим братом отдохнуть в юрте в диких условиях, и, как пишет "Сноб" со ссылкой на британское издание The Guardian, когда женщина отправилась в оборудованный рядом с юртой туалет и села на унитаз, что-то укусило ее за ягодицу. Вместе с прибежавшим на крик братом Шеннон подняла крышку унитаза и, заглянув в отверстие, увидела там морду медведя.

Биолог из отдела охраны дикой природы Аляски Карл Кох полагает, что в туалете сидел черный медведь, которого ранее видели на этой территории. Как пояснил ученый, год оказался скудным на пропитание, и медведи, которым не удалось набрать достаточно жира, могут покидать берлоги раньше срока.

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