Медведев — главе Карелии: «У вас не только внутренние проблемы существуют, но и внешние»

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев попросил Артура Парфенчикова откорректировать работу по развитию Карелии в связи с планами Финляндии по вступлению в НАТО.

Планы соседней Финляндии по вступлению в НАТО приводят к необходимости скорректировать работу по развитию Карелии, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«У вас не только внутренние проблемы существуют, но и внешние. Там у вас соседи собрались вступать в НАТО», — сказал Медведев в беседе с главой Карелии Парфенчиковым в рамках встречи с руководителями регионов, которые будут выдвигаться от «Единой России» на выборах в сентябре.

По информации Интерфакса, Парфенчиков ответил, что такая ситуация поставит новые задачи по развитию западных территорий региона.

«Это серьезная история. В данном случае я уже рассуждаю не как глава партии, а как заместитель председателя Совета Безопасности. Я думаю, что есть смысл нам встретиться и подумать о том, как организовать эту работу на государственном направлении», — сказал, в свою очередь, Медведев.

Он попросил Парфенчикова подготовить предложения по данной теме, отметив, что это сделать «абсолютно необходимо», принимая во внимание развитие событий.

В мае стало известно, что Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО.