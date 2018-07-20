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Новости. Политика
15:30, 20 Июля 2018
фото: ВКонтакте

Медведев на совещании в Карелии заявил о миллиардных убытках от незаконных рубок лесов

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев открыл совещание в правительстве Карелии, посвященное вопросам охраны лесов и глубокой переработки древесины.

"Мы собрались в Карелии, чтобы обсудить состояние лесопромышленного комплекса. ЛПК очень важен для нас. Наша задача – найти баланс между разумным использованием и освоением лесов", - сказал Медведев, открывая заседание в правительстве Карелии. 

Он добавил, что в России сохраняется проблема незаконных рубок.

"Ущерб здесь значителен и сегодня измеряется миллиардами", - добавил Медведев. 

По его словам, в России нужно сделать более эффективным лесной надзор, а также улучшить материально-техническую базу лесников.

Председатель правительства отметил проблему с лесными пожарами в стране. В этом году на противопожарную безопасность было выделено 6 млрд рублей.

Карелию Медведев упомянул в связи с визитом на ДОК "Калевала"

"Побывали здесь на "Калевале". Осенью прошлого года там изменили технологию производства, реализуя проект по расширению мощностей. Солидное производство. Таких предприятий должно быть больше", - сказал председатель правительства.

Сейчас совещание Дмитрия Медведева в правительстве продолжается в закрытом режиме. 

По его окончании состоится отдельная встреча премьер-министра России с главой Карелии.

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Комментарии

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Беня
2018-07-20 16:01:01
ага! Вот кто дождь притащил :) ....
Значит денег не привез, погоду спортил. Зачем было приезжать? Зачем, вообще, людям телефон или правительственную связь уже тоже того, оптимизировали? :)
goo
2018-07-20 15:58:48
Эта проблема досталась нам от прошлых правительств и президентов?
Сеня
2018-07-20 15:57:45
Ой, да и не знаю , будет что дельное от их приезда и встречи .
Valentina Vonti
2018-07-20 15:49:57
А какие убытки по вырубке и уничтожению леса несем в Карелии-ответит премьер-министра России и Глава Республики Карелия-перед проживающим народом в Карелии.
Кость
2018-07-20 15:47:13
Губером сидит друган - сам в правительстве штаны просиживает и порядка по левой вырубке происходящей десятилетиями навести не можете? На кера оба тогда сидите? идите.....
баян
2018-07-20 15:40:29
это уже давно происходит. А теперь надо возвращать эти миллиарды в казну. И кто взял эти деньги скоро должны найтись
Гость
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