Медведев на совещании в Карелии заявил о миллиардных убытках от незаконных рубок лесов

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев открыл совещание в правительстве Карелии, посвященное вопросам охраны лесов и глубокой переработки древесины.

"Мы собрались в Карелии, чтобы обсудить состояние лесопромышленного комплекса. ЛПК очень важен для нас. Наша задача – найти баланс между разумным использованием и освоением лесов", - сказал Медведев, открывая заседание в правительстве Карелии.



Он добавил, что в России сохраняется проблема незаконных рубок.



"Ущерб здесь значителен и сегодня измеряется миллиардами", - добавил Медведев.



По его словам, в России нужно сделать более эффективным лесной надзор, а также улучшить материально-техническую базу лесников.



Председатель правительства отметил проблему с лесными пожарами в стране. В этом году на противопожарную безопасность было выделено 6 млрд рублей.



Карелию Медведев упомянул в связи с визитом на ДОК "Калевала"



"Побывали здесь на "Калевале". Осенью прошлого года там изменили технологию производства, реализуя проект по расширению мощностей. Солидное производство. Таких предприятий должно быть больше", - сказал председатель правительства.

Сейчас совещание Дмитрия Медведева в правительстве продолжается в закрытом режиме.

По его окончании состоится отдельная встреча премьер-министра России с главой Карелии.