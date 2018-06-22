Медведев не приедет июне в Карелию "по ряду причин"

По теме
Загрузка...
Запланированное на конец июня в Петрозаводске совещание по вопросам работы лесопромышленного комплекса России с участием Дмитрия Медведева переносится.
Как стало известно деловой интернет-газете "Вести Карелии", намеченное, по данным издания, на 29 июня в Петрозаводске совещание по вопросам работы лесопромышленного комплекса России, участие в котором планировал принять председатель правительства Дмитрий Медведев, в этот день не состоится. Об этом рассказал один из компетентных источников в карельском правительстве.
"По ряду причин Дмитрий Медведев в конце июня не сможет приехать в Карелию", - сказал он.
Вот здесь – все подробности.
По теме
Выбор читателей
21.06.2018, 13:30
15.06.2018, 20:46
20.06.2018, 00:01
21.06.2018, 14:14
19.06.2018, 16:02
18.06.2018, 06:40
Аналитика
Сегодня 10:00
Капитал
Петрозаводск 30 июня будет отмечать 315 лет со дня основания. И в этот же день в городе состоится встреча с застройщиками Санкт-Петербурга от компании "Новостройки Петербурга".
21.06.2018 13:30
21.06.2018 09:48
20.06.2018 17:13
19.06.2018 12:00
Чтиво
21.06.2018 12:13
Без политики
"РКС-Петрозаводск" отметил свой 83-й день рождения. Именно столько лет жители Петрозаводска получают водопроводную воду, которая с внедрением новых технологий становится все более качественной.
19.06.2018 09:58
18.06.2018 11:18
14.06.2018 10:00
Медиа
Новое
Сегодня 14:46
Комментарии