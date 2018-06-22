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Новости. Политика
15:47, 22 Июня 2018

Медведев не приедет июне в Карелию "по ряду причин"

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Запланированное на конец июня в Петрозаводске совещание по вопросам работы лесопромышленного комплекса России с участием Дмитрия Медведева переносится.

Как стало известно деловой интернет-газете "Вести Карелии", намеченное, по данным издания, на 29 июня в Петрозаводске совещание по вопросам работы лесопромышленного комплекса России, участие в котором планировал принять председатель правительства Дмитрий Медведев, в этот день не состоится. Об этом рассказал один из компетентных источников в карельском правительстве.

"По ряду причин Дмитрий Медведев в конце июня не сможет приехать в Карелию", - сказал он.

Вот здесь – все подробности.

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