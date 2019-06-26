Медведев поддержал идею конфискации автомобилей у пьяных водителей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по поправкам в административный кодекс, которых добивается МВД: речь идет о конфискации автомобилей у нетрезвых водителей.

"Можно проработать идею по конфискации автомобиля с применением возможности регрессного требования к непосредственно совершившему нарушение лицу. Вот эту модель можно было бы проработать", – заявил Медведев на заседании Госсовета.

Глава МВД России Владимир Колокольцев ранее предложил конфисковать транспортные средства у водителей, которые были задержаны за управление ими в состоянии опьянения.

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