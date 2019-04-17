Медведев поддержал идею расходования маткапитала на дачное строительство

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Госдуме, поддержал идею использования материнского капитала на строительство жилья на садовом участке.

Медведев отметил, что к нему обращались с этой идеей еще в прошлом году.

"Но я хочу специально акцентировать внимание на том, что речь должна идти о строительстве жилого дома, а не садового домика, потому что речь должна идти о капитальном строении", — сказал он.

По закону, маткапитал можно использовать для улучшения жилищных условий, образование детей, оплату детского сада, в счет будущей накопительной пенсии, пишут "Вести Карелии".