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Новости. Экономика
22:00, 26 Марта 2019
фото: © Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет

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Премьер-министр отметил, что завершается подготовка законопроекта, который предусматривает включение в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей.

Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к усилению фискальной нагрузки, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны. Об этом заявил на расширенной коллегии Министерства финансов РФ премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Сейчас завершается подготовка законопроекта, который предусматривает включение в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей. Их порядок взимания раньше регулировался подзаконным актами", – сказал он.

"При этом фискальная нагрузка не должна измениться. Вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны", – заявил Медведев.

Премьер-министр напомнил, что меры по донастройке налоговой системы были приняты для того, чтобы найти средства на нацпроекты, пишет ТАСС. 

"Мы приняли непростое, но принципиальное решение в сфере налогов. С этого года повышен НДС до 20%. Решение, действительно, было совсем нелегким, рассматривались разные варианты, напомню. Нам нужно было найти ресурсы для реализации национальных проектов и одновременно не допустить сильного негатива для промышленности и торговли", – сказал Медведев.

По его словам, принятые решения носили сбалансированный характер, поскольку были сохранены льготные ставки НДС на социально значимые товары, зафиксированы на постоянной основе ставки тарифов страховых взносов на уровне 30%, проведен налоговый маневр в нефтяной отрасли.

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