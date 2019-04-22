Медведев повеселился на юбилее у Пугачевой

На празднике Медведев пробыл около трех часов. Все это время от чиновника не отходила охрана.

В субботу, 20 апреля, в одном из ресторанов на Рублевке Пугачева с размахом отметила день рождения.

Поздравить артистку пришли не только родные и друзья, но и звездные коллеги. Среди присутствующих были замечены Никас Сафронов, Галина Волчек, Юрий Николаев, Филипп Киркоров, Никита Пресняков с женой Аленой, Елена Север, Николай Басков. Не обошлось и без высокопоставленных лиц: мероприятие личным присутствием почтили премьер-министр страны Дмитрий Медведев с супругой Светланой Владимировной, политик Валентина Матвиенко, пишет StarHit.

На празднике Медведев пробыл около трех часов. Все это время от чиновника не отходила охрана, и это никак не влияло на праздничное настроение гостей. Что именно подарил Дмитрий Анатольевич артистке – пока остается загадкой.