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Медведев предложил выдавать лекарства по рецепту бесплатно

Новости. Общество
20:40, 14 Октября 2020
фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил выдавать россиянам лекарства по рецепту бесплатно.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт партии "Единая Россия".

Медведев отметил, что нужно поставить задачу обеспечения всех жителей страны лекарственными средствами, выписанными врачами, за счет государственных финансов. Он добавил, что для этого следует использовать механизмы обязательного лекарственного страхования.

Председатель партии "Единая Россия" также подчеркнул, что в ее новой программе особое внимание уделяется вопросам в области здравоохранения. Помимо этого, он заявил о важности поддержки врачей и развития медицинского образования.

Ранее сообщалось, что цены на лекарства в России подскочили почти на 9 процентов по итогам августа, а некоторые препараты стали дороже на 20 процентов. Аналитики объясняют подорожание падением рубля и высокой зависимостью отечественного фармрынка от импорта.

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